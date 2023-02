Regionali: Fesica, buon lavoro ai vincitori, ora a lavoro per regioni e Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra ha vinto le elezioni regionali nel Lazio e nella Lombardia, “regioni cruciali per il Paese. Alla coalizione e ad ogni singolo consigliere eletto vanno le mie congratulazioni sicuro che non dimenticheranno i problemi da risolvere e le richieste delle parti sociali per accelerare questo processo”. Lo ha affermato il segretario generale della Fesica, Bruno Mariani. “Bisogna invertire la tendenza delle cose che non sono andate in questi anni – ha proseguito – senza mai dimenticare di ascoltare la 'voce' dei cittadini, perché è quella che determina linea politica e rappresentanza”. “Congratulazioni ai governatori Attilio Fontana e Francesco Rocca, ora è già tempo di ripartire per rimettersi subito a lavoro", ha concluso. (Rin)