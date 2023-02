Autonomia: Grant (Lega), Pd si rassegni, centrodestra ha vinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consiglio comunale di Napoli è legittimato a chiedere qualunque cosa, però bisogna rendersi conto che le elezioni politiche le ha vinte il centrodestra e che intende governare sulla base del programma per i prossimi 5 anni. Le elezioni regionali di ieri hanno confermato questo risultato, aggiungendo un'altra Regione al centrodestra per un totale di 15. Di questo il Pd e il Comune di Napoli se ne facciano una ragione. Al di là della irricevibile richiesta di ritiro di una legge di governo da parte di un consiglio comunale, in contrapposizione rispetto alla maggioranza di governo, sui singoli punti si precisa che: 1) la cosiddetta clausola di supremazia ai sensi dell'articolo 120 della nostra Costituzione è già prevista nella legge 2) la legge di attuazione e la legge di bilancio prevedono già che i LEP con relativi costi e fabbisogni standard siano definiti preventivamente 3) in merito alla richiesta rivolta ad Anci, si sottolinea che Anci è già presente sia nella Conferenza Unificata che nella Cabina di regia, peraltro con il presidente Decaro che è già sindaco di una Città Metropolitana". Così in una nota Valentino Grant, europarlamentare e segretario regionale della Lega in Campania.(ren)