India-Francia: accordo Air India-Airbus, premier Modi a colloquio con Macron

- Il primo ministro indiano Shri Narendra Modi ed il presidente francese Emmanuel Macron hanno avuto oggi una videochiamata in occasione dell'avvio di una partnership fra Air India e Airbus. Lo riferisce in una nota il ministero degli Esteri indiano, precisando che al colloquio hanno partecipato anche il presidente emerito di Tata Sons, Shri Ratan Tata, il presidente del Consiglio di ammnistrazione del gruppo Shri N. Chandrasekaran, l'amministratore delegato di Air India Campbell Wilson, e l'omologo di Airbus Guillaume Faury. Air India e Airbus hanno firmato un contratto per la fornitura di 250 aeromobili, 210 A320neo a corridoio singolo e 40 aerei a fusoliera larga modello A350 (wide-body) ad Air India. "Questa partnership commerciale tra questi due attori del settore dell'aviazione mostra anche la forza del partenariato strategico India-Francia, che quest'anno festeggia il suo 25mo anniversario", si legge nel comunicato indiano, in cui si sottolinea come il premier Modi abbia sottolineato nel suo discorso "la rapida espansione e crescita del mercato dell'aviazione civile in India, che darà slancio a una maggiore connettività tra l'India e il resto del mondo e, a sua volta, incoraggerà il turismo e gli affari in India". Complimentandosi per la forte presenza di società francesi in India, il primo ministro ha anche ricordato la recente decisione del produttore francese di motori aerospaziali Safran di istituire il suo più grande impianto Mro in India per la manutenzione di motori aeronautici sia per vettori indiani che internazionali. Modi ha quindi ringraziato il presidente Macron per la sua collaborazione nel portare avanti le relazioni India-Francia e ha auspicato di lavorare presto con lui sotto la presidenza indiana del G20. (Com)