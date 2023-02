Automotive: Gusmeroli (Lega), servono incentivi a ricerca per contrastare Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica ed ecologica nel settore dell'automotive "non può essere governata dalla fretta. Per evitare di distruggere un intero comparto, storico per l'Italia, dobbiamo dare tempo alle nostre aziende di adeguare le tecnologie e riconvertire le modalità di produzione". Lo afferma Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, nonché responsabile dell'unità Fisco della Lega, a proposito della decisione dell'Europarlamento di bloccare le auto con motore endotermico dal 2035. "E' una decisione che va assolutamente respinta e contrastata; serve invece una strategia positiva che delinei il percorso per i prossimi decenni, evitando vincoli calati rigidamente dall'alto senza conoscere le realtà economiche dei territori - continua il parlamentare in una nota -. La filiera italiana dell'automotive, compresa la componentistica, è costituita da oltre 5.500 aziende che garantiscono circa 275.000 posti di lavoro. Anziché minacciare la loro sopravvivenza con scelte frettolose, è necessario prevedere adeguate forme di sostegno alla transizione ecologica a partire da un sistema di incentivi industriali in grado di stimolare la ricerca tecnologica, elemento fondamentale - conclude Gusmeroli - per fronteggiare la concorrenza del competitor cinese". (Com)