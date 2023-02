Piemonte: Allasia (presidente Consiglio regionale), Orecol organo di garanzia e trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Orecol è un organo di garanzia e controllo del sistema delle leggi, per dare massima trasparenza alle leggi e dare l’opportunità ai cittadini per garantire quella legalità di cui il Piemonte è sempre stato un portatore di valore. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia commentando la presentazione dell'Orecol, l'Organismo regionale per il controllo collaborativo. "Ora abbiamo la certezza che l’Orecol inizierà a lavorare nel processo legislativo per migliorare le leggi. Sicuramente tra i primi interventi potrebbero esserci quelli sulla legge di Bilancio e di Riordino e su tutto il comparto dell’impianto della Sanità", ha concluso Allasia.(Rpi)