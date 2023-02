Usa-India: Biden annuncia accordo tra Boeing e Air India per l’acquisto di oltre 200 aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono assolutamente in grado di guidare l’industria globale, ed è quello che faranno. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annunciando un accordo tra Boeing e Air India per l’acquisto di più di 200 aerei. “Questa operazione andrà a sostegno di oltre un milione di posti di lavoro in 44 Stati, e per molti di questi impieghi non sarà nemmeno necessario avere un titolo di studio universitario”, ha detto, aggiungendo che l’accordo dimostra quanto sia solida la partnership economica tra Stati Uniti e India. “Siamo determinati a rafforzare la nostra collaborazione ancora di più nel prossimo futuro, alla luce delle principali sfide globali”, ha concluso. (Was)