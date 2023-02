Ue: europarlamentari Lega incontrano Fitto, massima collaborazione con il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli europarlamentari della Lega hanno incontrato a Strasburgo il ministro agli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. “Ringraziamo il ministro Fitto per la disponibilità, è stato un incontro proficuo e ricco di spunti importanti sulle priorità per il nostro Paese e le sfide che ci attendono in Europa. Tra i temi trattati Pnrr, RepowerEu e opportunità di sviluppo, ma anche minacce alle imprese e ai lavoratori italiani come il bando ai motori a benzina e diesel, la direttiva case green e la direttiva imballaggi”, hanno affermato il capo delegazione della Lega, Marco Campomenosi, e il presidente del gruppo Id, Marco Zanni. “È fondamentale fare squadra per difendere gli interessi del nostro Paese in tutte le sedi: da parte nostra, massima collaborazione con il governo affinché la voce dell’Italia e degli italiani sia forte e sentita anche a Bruxelles”, hanno aggiunto. (Beb)