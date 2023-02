Lazio: Cgil, buon lavoro a Francesco Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon lavoro a Francesco Rocca, neoeletto presidente della Regione Lazio. Le sfide che, insieme alla sua giunta, sarà chiamato ad affrontare, per il bene dei cittadini e del territorio regionale, sono altissime. Così, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Natale Di Cola. Riteniamo dunque fondamentale, specie nella fase che stiamo vivendo, così complicata sotto il profilo sociale, economico e occupazionale, che non venga mai meno il dialogo e il confronto con chi rappresenta il mondo del lavoro. La Cgil, come sempre, metterà sul tavolo le proprie proposte e valuterà nel merito le scelte della nuova amministrazione". (Com)