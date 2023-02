Spagna: Vox propone di abrogare legge sull'aborto e permettere di ascoltare battito cardiaco feto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista spagnolo Vox ha depositato al Congresso dei deputati un'iniziativa parlamentare per chiedere l'abrogazione "immediata" dell'attuale legge sull'aborto e di offrire alle donne incinte che lo desiderano la possibilità di ascoltare il battito cardiaco del feto e di effettuare un'ecografia 4D. Lo ha annunciato il portavoce al Congresso di Vox, Ivan Espinosa de los Monteros, sostenendo che l'obiettivo della sua formazione è di sostituire l'attuale legge "con politiche pubbliche che proteggano e tutelino le donne incinte e il nascituro e che ci sia un'informazione sufficiente, con la possibilità che la tecnologia ci dà come l'ecografia 4D". Espinosa de Los Monteros ha chiesto un "cambio di rotta nella mentalità" che avrebbe "assorbito tutti gli altri partititi". "Il governo spagnolo ha promosso e facilitato l'aborto per 40 anni, e noi cercheremo di lavorare per prevenire questo male e offrire alternative", ha detto il portavoce di Vox, criticando anche il Partito popolare (Pp) per aver sostenuto un emendamento ad un'iniziativa analoga in Castiglia e Leon. Espinosa de los Monteros ha espresso la sua opposizione al fatto che l'aborto sia punibile con il carcere. "Non si è mai parlato della barbarie di mettere le donne in prigione, ma che l'aborto non è un diritto ma qualcosa di serio e non innocuo". (Spm)