Sanità: alla Fondazione Bietti arriva il nuovo spettrometro di massa

- Studiare il ruolo di proteine con un chiaro coinvolgimento nelle malattie degenerative dei tessuti nervosi, quali la tau, nonché il ruolo patologico di specifiche modificazioni chimiche a loro carico, quali l’ubiquitinazione. Sarà il compito - si legge in una nota - del nuovo laboratorio di ricerca dedicato alla Proteomica della Fondazione Bietti di Roma che sarà dotato di un’apparecchiatura all’avanguardia per la spettrometria di massa. Grazie al sostegno della Fondazione Roma, l’Irccs Bietti è, ora, equipaggiato con uno strumento all’avanguardia per lo studio della proteomica, ovvero un Orbitrap Exploris 240. L’apparecchiatura ha in dotazione un ulteriore sistema di rilevazione delle molecole, che prende il nome di Field asymmetric waveform ion mobility spectrometry (Faims) e che rappresenta una tecnologia altamente innovativa sviluppata per migliorare la precisione delle osservazioni, nonché per agevolare lo studio della composizione ultramicroscopica e la conformazione tridimensionale delle particelle in analisi. "La proteomica è una branca della ricerca che è focalizzata sull’identificare in maniera sistematica le proteine e la loro struttura più fine in relazione alla loro quantità, qualità e interazione con altre molecole - spiegano il dottor Francesco Oddone, responsabile dell’Unità di Ricerca Glaucoma presso l’Irccs Fondazione Bietti, ed il dottor Diego Sbardella, biochimico e biologo responsabile delle ricerche di proteomica nel nuovo laboratorio -. La spettrometria di massa consente di identificare, con una sensibilità non paragonabile a qualsiasi altro approccio di laboratorio (parliamo di ordini del miliardesimo di grammo), l’insieme delle molecole presenti all’interno di un campione oggetto di analisi. Pertanto, un saggio di proteomica è in grado di fornire informazioni qualitative (la composizione del campione appunto) e, dietro adozione di alcuni opportuni accorgimenti tecnici, quantitative (per ogni molecola, quanta ne è effettivamente presente, in senso assoluto ed in relazione alle altre) sulla composizione del campione stesso". (segue) (Com)