Sanità: alla Fondazione Bietti arriva il nuovo spettrometro di massa (2)

Le proteine sono molecole importanti, i "mattoni" fondamentali della vita: la complessità chimica della loro composizione nonché la capacità di riarrangiare la struttura tridimensionale, in particolare in seguito a modificazioni chimiche della loro composizione (ad esempio fosforilazione, ubiquitinazione) e di interagire con le altre molecole chimiche e biologiche (lipidi, carboidrati), adattandosi alle necessità della cellula, permettono loro di svolgere una quantità enorme di funzioni all'interno dell'organismo: dal movimento dei muscoli, alla trasmissione degli impulsi nervosi, all'ingresso dei segnali diretti al nucleo alla capacità di eliminare una minaccia biologica (virus, batteri). Non sorprende, quindi - aggiunge la nota - che la mancanza di alcune proteine, o l'alterazione dei meccanismi che soprassiedono al mantenimento dell'equilibrio tra diversi tipi di proteine, possano essere causa di gravi disfunzioni e patologie. "È il caso, per esempio, delle malattie neurodegenerative, delle quali il glaucoma fa parte. Il legame di queste malattie con proteine di interesse patologico, quale la proteina tau è sempre meglio compreso - osservano Oddone e Sbardella -. Sempre nel campo del glaucoma, importanti applicazioni della spettrometria di massa saranno rivolte allo studio delle alterazioni molecolari responsabili del danno del trabecolato sclero-corneale ovvero della via di deflusso dell'umore acqueo la cui alterazione è causa dell'aumento della pressione oculare che è alla base della maggior parte dei glaucomi". Il glaucoma, com'è noto, è la seconda causa di cecità nel mondo; in Italia ne sono affette circa un milione di persone, ma si stima che solo il 50 per cento ne sia a conoscenza: è una malattia che generalmente non dà sintomi tanto che viene definita "ladra silenziosa della vista". Si tratta di una patologia cronica e progressiva che colpisce il nervo ottico e rientra nelle cosiddette "malattie neurodegenerative", come il morbo di Parkinson e il morbo di Alzheimer. Con quest'ultime, il glaucoma presenta molti aspetti in comune: un decorso progressivo, colpisce popolazioni specifiche di neuroni e ha come esito il medesimo processo di apoptosi/morte cellulare degli stessi. La ricerca per contrastare questo gruppo di malattie si focalizza su molecole che possono prevenire la morte dei neuroni.