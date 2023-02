Ue: Craxi (FI), con ambasciatore spagnolo convergenza su dossier strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato oggi su sua richiesta l'ambasciatore spagnolo in Italia, Miguel Angel Fernandez-Palacios, con il quale abbiamo condiviso l'importanza di far convergere obiettivi comuni a Bruxelles. Roma e Madrid hanno la possibilità di rafforzare la cooperazione bilaterale, non solo per costruire un'agenda comune in Europa, ma anche per affrontare dossier delicati, come quelli della sicurezza nella regione del Sahel e nel Nord Africa, per arginare il peso della Russia in quest'area geopolitica strategica per il presente e per il futuro dell'Unione europea e dell'Occidente". Lo rende noto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama. (Rin)