Superbonus: Turco (M5s), cessione crediti per Eurostat non genera debito

- Eurostat, in audizione in commissione Finanze del Senato, ha finalmente fissato un punto fermo: “la cessione dei crediti fiscali non genera debito pubblico. Viene così stroncato il racconto austeritario e tecnocratico, portato avanti dalla premier Meloni e dal ministro Giorgetti, secondo i quali Superbonus e bonus edilizi sono sempre e soltanto un costo”. Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle. “La cedibilità ha invece impatto solo sul deficit, ha spiegato l'autorità statistica europea: impatto che è esattamente lo stesso, sia che il credito fiscale vanga qualificato come non pagabile, sia come pagabile. La differenza è quindi solo nei tempi di impatto sul deficit, che nella fattispecie dei debiti non pagabili sarebbe distribuito su un maggior intervallo temporale, diversamente dai crediti pagabili che invece inciderebbero totalmente sull’esercizio di riconoscimento del credito stesso", sottolinea Turco, che aggiunge: "Nel corso dell’audizione, inoltre, Eurostat, pur dicendo che non è sua competenza, ha ammesso che un incentivo basato sulla circolazione dei crediti fiscale ha indubbiamente delle ricadute positive sull'economia. Sempre Eurostat, infine, attende adesso la parola finale da Istat, che dovrà esprimersi entro il primo marzo sulla relativa classificazione dei crediti riconosciuti nell’anno 2022. Il M5s, che ha inventato non solo e non tanto il Superbonus, quanto il suo vero polmone finanziario, ovvero la cedibilità dei crediti fiscali, si augura che adesso il governo faccia tesoro dei principi esplicitati in maniera inequivocabile da Eurostat e non volti più le spalle alle oltre 25 mila imprese edili che rischiano di chiudere se non verrà sbloccata la circolazione dei crediti fiscali". (Rin)