Lombardia 2023: Roggiani (Pd) a Nova, risultati a Milano e provincia indicano che Pd aumenta i consensi

- Nonostante la sconfitta netta a livello regionale, il dato positivo a Milano, e anche il distacco dal centrosinistra di soli due punti nelle aree della città metropolitana, denotano che “Il PD non solo tiene, ma aumenta i consensi rispetto alle politiche”. Lo ha sottolineato parlando con Nova la deputata Silvia Roggiani, segretaria del PD Milano Metropolitana. “Il risultato delle grandi città, dove il centrosinistra è avanti, non ci può consolare – ha affermato -. Il distacco a Milano di dieci punti comunque, conferma e premia il buon governo di Milano, dopo le comunali e dopo le politiche in cui abbiamo vinto il collegio senatoriale. L'altro dato, dal mio punto di vista da segnalare, è la città metropolitana, in cui c'è sempre stato un divario rispetto al centro, ma ora è meno netto. È vero che non abbiamo vinto, ma il distacco è solo di due punti, 42 a 44”.(Rem)