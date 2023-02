Lazio: Mattia (Pd), ripartiamo guardando ai bisogni dei cittadini e non logiche partitiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stata eletta con un consenso personale strepitoso, che rappresenta noi e la nostra storia che negli anni abbiamo costruito. Una storia credibile e sincera. Ora è tempo di rimettersi al lavoro, con umiltà, per ripartire guardando ai bisogni dei cittadini anziché a quelle logiche partitiche che hanno tenuto molti elettori lontani dalle urne. Lo dichiara Eleonora Mattia, con oltre ventimila preferenze seconda eletta nella lista del Partito democratico per il collegio di Roma, lanciando un appello ai colleghi di coalizione per ripartire dopo la sconfitta alle urne. (segue) (Com)