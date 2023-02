Lazio: Mattia (Pd), ripartiamo guardando ai bisogni dei cittadini e non logiche partitiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo perso nettamente la Regione. Dobbiamo ammetterlo, senza cercare alibi, per avviare una riflessione seria, che ci porti a cambiare. Chi non lo ha capito, meglio che lo capisca in fretta. È tempo di rimettere al centro i problemi di tutti i giorni, stare in mezzo alle strade delle nostre città, nei quartieri che urlano attenzione e giustizia, insieme ai nostri anziani, ai bambini, con lo sguardo attento ai bisogni quotidiani per le piccole cose e non solo per le grandi. È così che ho scelto di lavorare, nei 5 anni da presidente della IX commissione consiliare, e l'entusiasmo e l'affetto riscontrati in questa campagna elettorale, tradotto in un risultato numerico sorprendente, confermano che la buona politica resta quella che incontra i bisogni e riesce a dare risposte concrete", conclude. (Com)