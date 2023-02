Milleproroghe: Damiani (FI), grazie a lavoro Commissioni risposte a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul decreto Milleproroghe abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Si tratta di un provvedimento complesso, in cui spesso vengono riposte molte aspettative non sempre realizzabili. Ma grazie al grande lavoro che abbiamo fatto nelle Commissioni e in uno spirito di condivisione e confronto tra maggioranza, opposizione e governo, siamo riusciti a migliorare questo provvedimento nei tempi previsti, approvando circa 200 emendamenti e inserendo molte norme non onerose". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, relatore del decreto Milleproroghe. "Abbiamo affrontato temi economici molto delicati per il nostro Paese, dalle proroghe economiche e per gli enti locali fino a quella dei dehors. Dalle stabilizzazioni del personale sanitario alla possibilità per i medici generici e i pediatri di andare in pensione a 72 anni. Abbiamo inserito misure sulle concessioni balneari e lo smart-working per i fragili, su settori strategici come imprese edili ed editoria. Insomma, oggi esaminiamo un provvedimento corposo che, grazie all'importante lavoro fatto finora nelle Commissioni e al contributo che arriverà dall'Aula, darà un aiuto concreto a famiglie, lavoratori e imprese che risentono delle conseguenze della crisi economica degli ultimi anni", ha concluso. (Rin)