Giordania: il ministro degli Esteri incontra l'inviato Onu per la Siria, focus su aiuti ai terremotati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, ha incontrato oggi l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, per discutere della situazione umanitaria in Siria e dei prossimi soccorsi in aiuto delle persone colpite del duplice sisma con epicentro nella provincia turca di Kahramanmaras che lo scorso 6 febbraio ha devastato il sud della Turchia e le provincie settentrionali siriane. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri giordano. Safadi e Pedersen hanno anche discusso degli sforzi per raggiungere una soluzione politica alla crisi siriana. Lo scorso 6 febbraio due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 con epicentro nella provincia turca di Kahramanmaras hanno devastato dieci provincie in Turchia e 72 tra città e villaggi nella vicina Siria, in particolare le provincie nordoccidentali, tra cui quella di Idlib controllata dai ribelli islamisti. Il bilancio dei morti nei due Paesi ha ormai superato le 37.000 vittime.(Lib)