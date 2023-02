Superbonus: Santillo (M5s), Eurostat affossa narrazione Meloni e Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inutile girarci intorno: “oggi in Commissione finanze del Senato Eurostat ha messo una pietra tombale sulle narrazioni false e allarmistiche di Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti sul Superbonus”. Lo comunica in una nota Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5s alla Camera. “Eurostat, in particolare, ha detto che i crediti fiscali cedibili, alla base del Superbonus e degli altri bonus edilizi, non generano debito pubblico. Hanno invece, come sapevamo, un impatto sul deficit, che peraltro non cambia sia che i crediti fiscali vengano considerati 'pagabili', sia che vengano considerati 'non pagabili'. Ma è sin troppo chiaro, trattandosi di investimenti”, sottolinea Santillo, che aggiunge: “In più Eurostat ha limpidamente parlato di ricadute sull'economia, pur dicendo che questa valutazione esula dai suoi compiti. Ma è invece un compito fondamentale della politica, anche sulla scorta di tutti gli studi che hanno certificato un effetto moltiplicatore addirittura triplo degli investimenti in Superbonus. Il governo non ha più alibi". (Rin)