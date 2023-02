Milleproroghe: Bucalo (Fd'I), finalmente un governo eletto che dà risposte a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo soddisfazione per il decreto Milleproroghe. In questo senso è stato fondamentale il lavoro svolto dal governo. Finalmente oggi, alla guida di questa grande nazione, c'è un esecutivo voluto dalla maggioranza degli italiani, che dimostra di lavorare incessantemente per costruire un'Italia più dinamica, competitiva, al passo con le sfide del nostro tempo. Nonostante proclami apocalittici, smentiti dai fatti, da parte di chi non si rassegna a essere bocciato alle urne, i cittadini continuano anche oggi a scegliere in modo democratico da chi vuole essere rappresentato. Esprimo infine soddisfazione per il ritorno nelle commissioni del dibattito parlamentare, del rispetto delle istituzioni, attraverso un costante dialogo con il governo che non è mai mancato. Governo che dimostra di essere all'altezza del momento complicato che stiamo vivendo e di avere un unico obiettivo: dare risposte agli italiani e ai molti settori in difficoltà". Lo ha dichiarato nell'Aula di palazzo Madama la senatrice di Fratelli d'Italia Ella Bucalo. (Rin)