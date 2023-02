Ucraina: segretario Difesa Usa, Putin pensava che Kiev sarebbe caduta in fretta ma si sbagliava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno fa Putin pensava che l'Ucraina fosse un bersaglio facile, supponeva che sarebbe caduta facilmente e che il mondo sarebbe rimasto a guardare. Tuttavia, il Cremlino si è sbagliato su tutti i fronti. Lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, nel corso di una conferenza stampa alla riunione ministeriale della Nato di Bruxelles. "Nell'ultimo anno, i soldati ucraini hanno combattuto valorosamente per il loro Paese. Il popolo ucraino ha dimostrato un profondo coraggio di fronte alla crudeltà russa. E i Paesi di buona volontà si sono riuniti per difendere un ordine aperto di regole e diritti", ha detto. "Insieme, cerchiamo un mondo in cui le controversie siano risolte pacificamente, in cui la sovranità sia rispettata, in cui i confini siano onorati e in cui i civili siano protetti", ha aggiunto. "Questi sono i valori del gruppo di contatto per l'Ucraina. Siamo uniti nel sostenere la lotta dell'Ucraina per la libertà e resteremo uniti e risoluti fino a quando sarà necessario", ha concluso Lloyd Austin. (Beb)