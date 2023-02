Giordania: re Abdullah II sollecita iniziative nel settore minerario per maggiori investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario accelerare le procedure e le normative per l’estrazione mineraria in Giordania, al fine di stimolare gli investimenti. Lo ha dichiarato il re di Giordania, Abdullah II, durante un incontro avvenuto presso il palazzo reale Al Husseiniya. Il monarca ha illustrato il programma del governo per ammodernare i settori minerario ed energetico. Inoltre, ha evidenziato la necessità di elaborare una strategia per lo sviluppo di nuovi prodotti derivati dal potassio e dal fosfato. Secondo re Abdullah II, l’esplorazione mineraria è uno dei settori promettenti su cui si può investire per creare occupazione. (Lib)