Camera: "Mi illumino di meno", giovedì spente facciate Montecitorio

- Giovedì 16 febbraio, in occasione della diciottesima edizione dell'iniziativa "Mi illumino di meno", promossa dalla trasmissione di Radio2 Rai "Caterpillar", vengono spente le illuminazioni delle due facciate di palazzo Montecitorio - la principale e quella di Piazza del Parlamento - dalle 19 alle 21. Purché in concomitanza non si svolgano lavori d'Assemblea, è prevista anche la riduzione dell'illuminazione dei corridoi e del Transatlantico dalle ore 18 alle ore 20 (orario in cui va in onda la trasmissione). È quanto si legge in una nota di Montecitorio. (Com)