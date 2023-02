Camera: domani audizioni su Europa dei risultati e diritto Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 15 febbraio, la commissione Politiche Ue della Camera, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, su come applicare il diritto dell'Ue per un'Europa dei risultati svolge le seguenti audizioni: ore 14, Confedilizia; ore 15, Airu (Associazione italiana per il riscaldamento urbano) e, in videoconferenza, Assoesco (Associazione italiana delle energy service company e degli operatori dell'efficienza energetica). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)