Piemonte: incontro tra il presidente Cirio e il ministro Valditara sul ruolo degli Its

- Durante la sua visita a Torino di questa mattina il ministro Valditara ha incontrato anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, con il quale ha approfondito il ruolo degli Its. Lo si apprende da una nota diffusa dalla Regione Piemonte. Nello stesso incontro è stata anche condivisa la necessità di sostenere le scuole di montagna, che, in una Regione con più della metà del territorio montano, "sono un presidio vitale per il futuro di intere comunità", hanno concludo dalla Regione. (Rpi)