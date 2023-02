Imprese: azienda Pietro Fiorentini partecipa in Egitto a fiera “Egyps 2023”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda italiana Pietro Fiorentini mantiene il presidio in Egitto con la partecipazione a” Egyps 2023”, la fiera dell’industria petrolifera ospitata al Cairo. “Siamo presenti nel Paese da trent'anni, principalmente per soddisfare il mercato della distribuzione e della trasmissione con stazioni di riduzione, di misura e con la fornitura di regolatori di pressione”, ha detto ad “Agenzia Nova” Davide Moiraghi, area manager dell’azienda italiana basata a Vicenza e nata nel 1940, forte oggi di oltre 30 sedi internazionali e una presenza commerciale strategica in più di 100 Paesi nel mondo. “Ci occupiamo principalmente del design della manifattura di impianti per il trattamento dell’oil and gas, trasporto, misura e tutto quello che concerne la catena produttiva”, ha spiegato Moiraghi. L'Egypt Petroleum Show verte quest’anno sui meccanismi della transizione energetica, sulla sicurezza energetica, sui cambiamenti climatici e si prefigge l’ambizioso obiettivo di “rimodellare” i mercati globali. Sono previste più di 65 tavole rotonde, 2.000 delegati, 12 padiglioni nazionali, 500 espositori e 260 relatori.(Cae)