Inflazione: Fratoianni (Avs), italiani vogliono ritorno scala mobile, alzare stipendi e pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 90 per cento degli italiani vuole il salario minimo legale e l'87 per cento il ritorno alla 'scala mobile'", e cioè a un sistema che adegui gli stipendi al costo della vita. "Un messaggio forte e chiaro. Lo diciamo da tempo che la condizione drammatica del Paese, dove le bollette, l'affitto, il carrello della spesa, una visita medica o qualsiasi spesa imprevista, pesano come un macigno sul bilancio familiare". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, commentando i dati della ricerca del Censis resi noti oggi. Le strade ora sono due - prosegue il leader di Si - o seguire la legge della giungla, come ha fatto finora Meloni, abbandonando a se stessi milioni di italiani. Oppure aiutare davvero chi è in difficoltà, con l'introduzione del salario minimo e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione, come abbiamo sempre sostenuto da anni a questa parte, troppo spesso in solitudine. Ma non demordiamo - conclude Fratoianni - l'obiettivo non più rinviabile, con cui anche la destra deve fare i conti è alzare stipendi e pensioni dei ceti medi e popolari". (Rin)