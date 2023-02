Congo-Kinshasa: vicepremier Lutundula, non rinnoveremo mandato a forza regionale Eac se questa dovesse fallire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) valuterà le prestazioni della forza regionale congiunta della Comunità dell'Africa orientale (Eac) schierata nell'est del Paese a supporto della lotta locale ai gruppi armati, e "non esiterà a sospendere" l'accordo se questa "fallisse". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Christophe Lutundula nel corso di una conferenza stampa tenuta a Kinshasa sulla risposta governativa e regionale al terrorismo. Interrogato sull'eventuale rinnovo dell'accordo concluso a settembre con le forze regionali coinvolte nell'Eac, Lutundula ha dichiarato che questo sarà valutato dal governo "senza compiacimento", e che in caso di insoddisfazione lo sospenderà. Il vicepremier ha ricordato che l'accordo Sofa - che definisce le regole per l'insediamento di un esercito straniero sul territorio, incluse le forze Onu Monusco - è "a tempo determinato con clausola di eventuale rinnovo", e ha assicurato che "se fallisce non esiteremo a romperlo", pur sottolineando che Kinshasa auspica che la forza regionale migliori le sue prestazioni sul territorio adempiendo alla sua missione. "La nostra prospettiva è di riqualificare, di dare nuova energia al Sofa, quindi non siamo nella prospettiva di una revoca. Anche se nell'analisi possiamo essere pessimisti, nell'azione vogliamo essere ottimisti", ha proseguito il vicepremier, per il quale "dobbiamo intenderci bene con i nostri interlocutori". Alla richiesta del costo della forza regionale Lutundula ha risposto "non meno di 100 milioni di dollari per sei mesi".(Res)