Cina-Iran: incontro ministri Esteri a Pechino, focus su cooperazione

- La Cina e l'Iran dovrebbero rafforzare la cooperazione per tutelare le norme basilari che governano l’ordine globale, difendere gli interessi comuni ai Paesi in via di sviluppo nonché l’ordine e la giustizia internazionali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un colloquio tenuto oggi con l’omologo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, nell’ambito della visita condotta dal presidente, Ebrahim Raisi, a Pechino. Secondo il titolare della diplomazia cinese, Pechino e Teheran dovrebbero “sostenersi a vicenda su questioni fondamentali per i reciproci interessi, rafforzare il coordinamento e la cooperazione sulle questioni internazionali e regionali, nonché compiere sforzi congiunti per promuovere la pace e la stabilità a lungo termine nella regione”. La Cina è determinata ad attuare il consenso raggiunto dai rispettivi capi di Stato e promuovere il continuo progresso dei rapporti bilaterali, riporta l'agenzia di stampa "China News Service".(Cip)