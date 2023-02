Lazio 2023: Merlani (Ance), auguri a Rocca, ora tavolo per interlocuzione su temi edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri migliori auguri a Francesco Rocca per la sua elezione a presidente della Regione Lazio". Lo dichiara, in una nota, il presidente di Ance Lazio, Domenico Merlani, commentando l’elezione di Francesco Rocca a presidente della Regione Lazio. "Ora, come abbiamo detto in campagna elettorale - aggiunge il presidente di Ance Lazio - ci aspettiamo una proficua interlocuzione sui temi che possano rilanciare il nostro settore, anche in considerazione della rilevanza che ha avuto in questi mesi il comparto dell’edilizia per la ripresa economica del nostro Paese. In particolare: il rinnovamento delle città accelerando la transizione ecologica nelle costruzioni esistenti, l’accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree terremotate, l’attuazione di interventi di rigenerazione e recupero anche delle aree industriali dismesse e dei borghi storici, l’emergenza casa, un lavoro sicuro e di qualità, la legalità, la tutela del paesaggio e la revisione del Ptpr e la revisione del testo unico del commercio". Tra i temi segnalati dal presidente di Ance Lazio, inoltre, figurano "la rapida attuazione del Pnrr, dotare la Regione e le società controllate di una Centrale Unica degli Appalti per garantire univocità delle procedure di gara, dare concreta attuazione alla previsione normativa che prevede la suddivisione in lotti delle macro opere, interventi per favorire la cessione dei crediti del superbonus e una politica industriale per le imprese edili del territorio con interventi di equity e di ricapitalizzazione, realizzare le infrastrutture prioritarie per la crescita economica della nostra regione, compresa l’edilizia sanitaria. Ci aspettiamo la rapida convocazione di un tavolo dove discutere questi temi", conclude Merlani. (Com)