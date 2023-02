Moldova: premier Montenegro, non ho informazioni su legami fra nostri connazionali e piani eversivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Montenegro Dritan Abazovic ha affermato di "non avere alcuna informazione" né di aver sentito prima, "se non nei media", la notizia sulla possibile partecipazione di cittadini montenegrini alle azioni sovversive volte a destabilizzare la Moldova, riportata ieri dalla presidente del Paese Maia Sandu. "Se i nostri servizi di sicurezza hanno bisogno di fare ulteriori controlli per quanto riguarda i cittadini montenegrini e se hanno qualche informazione in più, siamo più che disposti ad ascoltarli", ha aggiunto Abazovic, ripreso dalla stampa di Podgorica. Per quanto riguarda l'influenza della Russia sul proprio Paese, Abazovic ha sottolineato che il Montenegro si è allineato al 100 per cento con la politica dell'Unione europea e la politica delle sanzioni. "Abbiamo svolto molte attività e interventi, escluso molte persone dal corpo diplomatico dell'ambasciata russa che erano qui a Podgorica", ha sottolineato il premier, ricordando dall'altra parte l'assistenza che il Montenegro ha dato all'Ucraina e ai cittadini ucraini rifugiatisi nel Paese balcanico. Ieri la presidente moldava Sandu ha accusato la Federazione russa di avere un piano per sovvertire le istituzioni democratiche democraticamente elette in Moldova, con l'aiuto di forze interne ma anche grazie a "una serie di cittadini provenienti da Russia, Bielorussia, Serbia e Montenegro". (Seb)