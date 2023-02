Decreto Ong: Battilocchio (FI), passo avanti giusta direzione ma percorso è molto lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "voterà convintamente la fiducia a questo provvedimento che consideriamo un passo nella giusta direzione", anche se "il percorso è davvero ancora molto lungo. Questo governo deve avere l'ambizione e la capacità di affrontare in maniera efficace la problematica della gestione dei flussi migratori". Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito azzurro, intervenendo in Aula a Montecitorio nel corso delle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto legge flussi migratori. "Imprescindibile – ha proseguito il parlamentare - è che il dossier immigrazione venga trattato in una cornice europea. Nel corso dell'ultimo Consiglio europeo, si ravvisa un netto cambio di passo dell'approccio dell'Unione europea: in questa ottica, è stato accolto il principio della "protezione delle frontiere esterne. Visto che ci si sta dirigendo verso un approccio comune, si metta in campo una strategia generale che non sia figlia dell'emergenza. Ogni politica in tale contesto non può che avere un presupposto che, credo sia unanimemente condiviso: contrasto duro agli scafisti, ai trafficanti di esseri umani, all'immigrazione clandestina e controllo e difesa delle frontiere esterne dell'Unione. È assurdo lasciare soli gli Stati di confine". (segue) (Rin)