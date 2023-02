Decreto Ong: Battilocchio (FI), passo avanti giusta direzione ma percorso è molto lungo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di FI ha aggiunto: "Vanno aggiunte altre azioni concrete, sulle quali si sta già muovendo il nostro governo e siamo ottimisti sul fatto che diventino punti cardine dell'agenda Ue in materia: interazione con gli Stati di transito, un piano Ue con ricollocamenti e rimpatri, potenziamento delle agenzie Ue dedicate, percorsi più chiari con aggiornati meccanismi di migrazione legale. Serve, infine, una nuova interlocuzione con l'Africa. Forza Italia - ha concluso Battilocchio - sostiene la necessità di quello che abbiamo chiamato un nuovo Piano Marshall per l'Africa, sotto l'egida non dei singoli Stati ma della commissione europea e del bilancio comunitario: un programma di largo respiro", che consenta, soprattutto alle nuove generazioni, "di vivere e poter esercitare in pieno quello che Papa Benedetto XVI ha chiamato 'diritto a non emigrare'". (Rin)