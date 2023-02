Germania: ex militare condannato a un anno e cinque mesi di carcere per furto di munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Augusta ha condannato a un anno e cinque mesi di carcere un ex militare tedesco per il furto di munizioni avvenuto nel 1998 in una caserma di Donauwoerth. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, il processo non riguardava direttamente la sottrazione dei proiettili, che è ormai prescritta. L'ex militare con precedenti penali è stato, infatti, processato a seguito della scoperta di parte delle munizioni rubate nella propria abitazione, avvenuta nel 2022. L'imputato è stato riconosciuto colpevole di possesso illegale di munizioni, manipolazione illegale di sostanze esplosive e violazione della legge sul controllo delle armi da guerra. (Geb)