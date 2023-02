Kenya: presidente Ruto invia militari per unirsi alla polizia in repressione gruppi armati nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, William Ruto, ha preso la sua più grande decisione di sicurezza sul fronte interno da quando è entrato in carica, nel settembre scorso, ordinando ai militari di unirsi alla polizia per affrontare banditi e ladri di bestiame nelle irrequiete contee settentrionali del Paese. Parlando alla stampa dopo aver incontrato i leader della contea di Baringo alla State House di Nakuru, Ruto ha ordinato alle Forze di difesa del Kenya (Kdf) di condurre un'operazione di sicurezza congiunta con la polizia in tutte le aree a rischio di banditismo per combattere l'illegalità che sta ostacolando l'istruzione e lo sviluppo e sta causato tensioni tra le comunità. “Dobbiamo fare tutto il necessario per portare la pace nelle aree a rischio di banditismo. Faremo tutto il possibile per estirpare alcuni criminali che devono fermarsi o li costringeremo a fermarsi”, ha detto il leader keniota, annunciando che il governo ha anche concesso un'amnistia di tre giorni per la consegna di armi da fuoco nella regione. I tentativi delle precedenti amministrazioni di disarmare i banditi pesantemente armati che operano impunemente nella contea di Turkana sono falliti con la recente uccisione di 16 agenti di polizia da parte dei banditi. Al centro degli attacchi c'è il lucroso commercio di carne, con la gente del posto che fa affidamento su di esso per il proprio sostentamento. Migliaia di capi di bestiame vengono rubati ogni mese e portati a centinaia di chilometri di distanza per essere macellati e venduti sul mercato locale o internazionale. Anche la rivalità etnica istigata dai leader politici e la competizione per le risorse naturali sono fattori alla base del banditismo. (Res)