Milleproroghe: Mazzella (M5s), proroga smart working per fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione di un emendamento a mia prima firma al Decreto Milleproroghe, i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, potranno svolgere la prioria prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, fino al 30 giugno 2023. La proposta emendativa, approvata all'unanimità presso le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato, proroga così una misura importantissima per i soggetti fragili, che secondo le disposizioni previste dall'ultima Legge di bilancio avrebbe dispiegato effetti solo fino al 31 marzo. La salute dei cittadini non va perimetrata all'interno di steccati partitici e lo Stato ha il dovere di tutelare soprattutto le categorie più deboli, pertanto siamo soddisfatti del contributo fattivo del Movimento 5 Stelle, che ancora una volta dimostra la forte attenzione riservata per chi rischia di restare indietro". Così in una nota il senatore Orfeo Mazzella, capogruppo del M5s presso la decima Commissione permanente del Senato "Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale".(ren)