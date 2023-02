Auto: Bonelli (Avs), storica decisione Parlamento Ue, voto Fd’I e Lega isola Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Parlamento europeo ha finalmente votato, grazie al contributo e al lavoro di noi Verdi europei, per la riduzione delle emissioni di Co2 del cento per cento sia per le auto nuove che per i furgoni nuovi entro il 2035. Lo ha dichiarato Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha parlato di “una giornata storica per il passaggio dell'industria automobilistica verso l'abbandono dei combustibili fossili”. “Ovviamente – ha proseguito – sia Fratelli d'Italia che la Lega hanno votato contro. Mentre tutta l'industria del mondo, a partire da quella europea, ha convertito o sta convertendo le proprie filiere industriali per il passaggio dal motore endotermico a quello elettrico, come al solito arrivano le forze della conservazione contro la modernità e l'innovazione, che dicono no a tutto". "A causa della politica miope di questo governo – ha sottolineato –, tra qualche anno l'Italia sarà l'unico Paese industrializzato a non essere in grado di reggere la competizione con il mercato dell'industria automobilistica globale. Invece di favorire il processo, smettendola di utilizzare soldi pubblici per incentivare l'acquisto di motori diesel e benzina, si dovrebbe stare dalla parte di una scelta verso la transizione ecologica che aumenta economia e occupazione e salvaguarda ambiente e salute". "So bene che a lor signori non interessa, ma i costi sociali dello smog nelle città, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, ammontano ogni giorno, in Italia, a 153 vittime, per un totale di 56 mila vittime all'anno; mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha calcolato che, in Italia, l'impatto economico dell'inquinamento è pari a 87 miliardi di euro l'anno, ovvero 1.400 euro a persona neonati compresi”, ha proseguito. “Del resto – ha concluso Bonelli – parliamo degli stessi partiti che formano una maggioranza Governo che pensa di risolvere la crisi energetica e il caro energia condannando l'Italia a dipendere dalle fonti fossili per i prossimi decenni". (Rin)