Portogallo: presidente de Sousa, la Chiesa ha dovere etico di assumersi responsabilità su abusi

- Per il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, la Chiesa cattolica ha il "dovere etico" di assumersi la responsabilità per i casi di abusi sessuali, che includa anche supporto psicologico, che continua a essere molto importante per molte vittime a distanza di anni. "In diversi Paesi c'è stato un risarcimento, quindi aspettiamo la posizione della Chiesa", ha aggiunto il capo dello Stato. Rebelo de Sousa ha fatto queste affermazioni all'indomani della pubblicazione del rapporto di una commissione indipendente che ha studiato gli abusi sessuali nella Chiesa cattolica a partire dagli anni '50 contabilizzando quasi 5 mila vittime. Per il presidente questo numero "supera quello che tutti i portoghesi pensavano quando è stata avviata la commissione". Il capo dello Stato ha anche sostenuto che la Chiesa come istituzione deve "ripensare la sua azione in futuro, perché in molti casi non ha avuto la nozione, in altri casi ha avuto la nozione ma l'ha sottovalutata e ha pensato che fosse un fenomeno isolato o che non aveva la gravità che aveva".(Spm)