Guinea Equatoriale: sequestrati beni del vicepresidente Obiang in Sudafrica

- Le autorità del Sudafrica hanno sequestrato al vicepresidente della Guinea Equatoriale Teodorin Obiang due proprietà detenute a Città del Capo ed uno yacht di lusso ormeggiato nel porto della città. Il sequestro, riferiscono i media locali, rientra in un caso risalente al 2013 e avviene dopo che lo stesso vicepresidente ha impugnato una sentenza sudafricana del 2021 che lo obbligava a pagare quasi 2 milioni di euro ad un cittadino sudafricano, Daniel Janse van Rensburg, per averlo illegalmente arrestato e torturato nella capitale equatoguineana Malabo. Specialista del settore dell'aviazione, Van Rensburg si era recato in Guinea Equatoriale per finalizzare un contratto con le autorità locali al fine di lanciare una compagnia aerea con un parente della famiglia Obiang. Dopo il fallimento del progetto, il tecnico fu arrestato su ordine del vicepresidente Obiang e rinchiuso nel carcere "Black Beach" di Malabo, noto per i maltrattamenti ai prigionieri, dove resterà per più di un anno. I beni sequestrati al vicepresidente, sul quale pesano anche condanne e sanzioni in Francia, Regno Unito e Stati Uniti, dovrebbero ora essere messi all'asta. (Res)