Finanza: Bankitalia, spread rimane inaccettabilmente elevato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene la prudente azione di politica di bilancio intrapresa per quest’anno abbia contribuito a contenere lo spread dei titoli di Stato italiani, “esso rimane inaccettabilmente elevato”. Lo ha dichiarato il capo del dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Sergio Nicoletti Altimari, nel corso dell’audizione in commissione Bilancio della Camera sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'Ue. “Oltre a incidere negativamente sui conti dello stato, lo spread si traduce in un costo aggiuntivo e quindi in uno svantaggio concorrenziale, per tutte le imprese italiane che emettono debito sul mercato”, ha sottolineato Nicoletti Altimari, che ha aggiunto: “L’alto debito pubblico rende la nostra economia e il nostro sistema finanziario più vulnerabili, esponendoli alle turbolenze dei mercati e ai mutamenti di opinione degli investitori – anche a quelli non giustificati dai ‘fondamentali’ economici del Paese”. (Rin)