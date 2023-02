Abruzzo: sanità, da ministero e Agenas via libera alla nuova rete territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) hanno assentito il piano dell'assistenza territoriale della Regione Abruzzo, approvato dalla giunta lo scorso 13 dicembre. "Questo passaggio – spiega l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì – ci consentirà di entrare nella fase operativa della riorganizzazione dei servizi, secondo il modello delineato dal Dm77 e con il finanziamento di circa 90 milioni di euro della componente 1 della Missione 6 del Pnrr. Una sfida ambiziosa, che comporterà una ridefinizione complessiva della sanità regionale per arrivare a quell'assistenza di prossimità che è il nostro obiettivo prioritario". Nel documento del ministero si evidenzia la "completezza rispetto agli ambiti del Dm77, il rispetto degli standard previsti dallo stesso decreto ministeriale, la coerenza delle azioni previste rispetto agli obiettivi e al cronoprogramma indicati nel Cis nonché rispetto alle altre indicazioni di carattere nazionale e regionale, come l'accordo collettivo nazionale della medicina generale, i programmi operativi, i piani di fabbisogno del personale". (segue) (Gru)