Medio Oriente: Italia, Usa, Francia, Germania e Regno Unito si oppongono a insediamenti Israele

- Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti si oppongono “con forza” al piano del governo di Israele per la costruzione di circa 10 mila unità di insediamento e l'avvio della normalizzazione di altre nove già giudicate illegali in base al diritto dello Stato ebraico. È quanto si legge nella dichiarazione comune dei ministri degli Esteri dei cinque Paesi, ossia Antonio Tajani, Catherine Colonna, Annalena Baerbock, James Cleverly e Antony Blinken, che si dicono “profondamente turbati” dall'iniziativa del capo del governo israeliano, Benjamin Netanyahu. Per i firmatari del documento, “queste azioni unilaterali serviranno soltanto a esacerbare le tensioni tra israeliani e palestinesi e a minare gli sforzi per raggiungere una soluzione negoziata dei due Stati”. I ministri degli Esteri dei cinque Paesi aggiungono di continuare a sostenere “una pace generale, giusta e duratura in Medio Oriente, che deve essere ottenuta mediante negoziati diretti tra le parti”. Sia gli israeliani sia i palestinesi “meritano di vivere in pace, con libertà, sicurezza e prosperità in egual misura”. I capi della diplomazia dei cinque Paesi ribadiscono il proprio impegno ad “aiutare israeliani e palestinesi a realizzare la visione di un Israele pienamente integrato nel Medio Oriente che vive al fianco di uno Stato palestinese fattibile”. I ministri degli Esteri dei cinque Paesi affermano, infine, che continueranno a “seguire da vicino gli sviluppi sul terreno”, il cui impatto si produce sulla “fattibilità della soluzione dei due Stati” e sulla “stabilità della regione”. (Geb)