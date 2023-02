© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro obiettivo "è governare noi la regione per 10 anni". Lo ha detto il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in collegamento telefonico a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio 1. "Ora mi chiamano governatore, ancora mi devo abituare, anche se mi piace di più la parola presidente. In ogni caso è una bella responsabilità", ha concluso Rocca. (Rer)