Lazio: Battisti (Pd), grazie a oltre 17.400 cittadini per fiducia, aprire riflessione su risultato

- Abbiamo perso le elezioni regionali: al centrodestra guidato da Francesco Rocca ora spetterà governare e a noi il compito di presidiare per impedire che si torni indietro rispetto all'enorme lavoro fatto in questi dieci anni. Così in una nota Sara Battisti, vice segretaria Pd Lazio rieletta in consiglio regionale. "Dentro questa sconfitta - aggiunge - il dato più doloroso è quello dell'astensionismo che ci impone non una riflessione, ma una ripartenza concreta. Ed è dal Pd che si riparte, da quel Pd che in Provincia di Frosinone ha creduto dall'inizio alla fine nella vittoria e ha dato un contributo importante in termini di consenso. I dati, però, non raccontano di un partito regionale che ha viaggiato compatto in questa stessa direzione e su questo sarà necessario aprire una profonda riflessione. Ripenso - prosegue - a tutto quello che è accaduto, ai cinque anni in Regione Lazio, al mio tour elettorale in questa splendida provincia, alla vostra vicinanza, al vostro calore". (segue) (Com)