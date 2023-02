Germania: Consiglio dell'Ue approva modifiche al Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha adottato una decisione di esecuzione che modifica il piano di ripresa e resilienza (Pnrr) della Germania. L'aggiornamento del piano della Germania è di natura tecnica e riguarda due misure: una relativa alla digitalizzazione delle ferrovie e l'altra alla ricerca e allo sviluppo di vaccini contro il Covid. Per quanto riguarda la digitalizzazione delle ferrovie, la motivazione per la modifica è che uno dei sette progetti previsti nel Pnrr tedesco ha dovuto posticipare la data di completamento a causa di eccezionali ritardi nella costruzione. Per quanto riguarda la ricerca e sviluppo dei vaccini Covid, invece, uno dei programmi tedeschi ha dovuto modificare i suoi obiettivi precisi a causa di diversi fattori di incertezza inerenti alla ricerca e allo sviluppo. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dal Consiglio dell'Ue. (Beb)