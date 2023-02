Romania: nuovo terremoto di magnitudo 5,7 avvertito anche a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo terremoto di magnitudo 5,7 è stato registrato in Romania dopo quello avvenuto ieri. "Il 14 febbraio alle 15:16:57 (le 14:16 in Italia), un terremoto si è verificato a Oltenia, Valcea (sud della Romania) a una profondità di 28.638 chilometri", lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica in un comunicato. Il sisma è stato avvertito nelle zone occidentali, meridionali e centrali del Paese, inclusa la capitale Bucarest. (Rob)