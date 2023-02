Moldova: chiuso lo spazio aereo nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha spiegato la compagnia aerea nazionale Air Moldova in un comunicato, non è chiaro quando riprenderanno i voli. "Cari passeggeri, in questo momento lo spazio aereo della Moldova è chiuso, stiamo aspettando la ripresa dei voli. Il programma di oggi subirà delle modifiche", si legge nel comunicato stampa. Irina Bodolica, portavoce dell'Autorità per l'aeronautica civile, ha detto che fornirà a breve dettagli sull'argomento. Tuttavia, sulla pagina dell'aeroporto internazionale di Chisinau viene annunciato che alcuni voli sono stati cancellati o posticipati. (Rob)