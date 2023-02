Omicidio Sacchi: Pirino e Del Grosso soffrono di claustrofobia, salta udienza in Appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Pirino e Valerio Del Grosso soffrono di claustrofobia e il mezzo per condurli in tribunale non è idoneo. Per questo, stamattina, è stato rinviato il processo in corte d’assise d’appello a Roma dove si sta svolgendo il secondo grado di giudizio per l’omicidio di Luca Sacchi. Pirino e Del Grosso, condannati in primo grado a 25 e 27 anni di carcere, sono imputati in appello, insieme a Marcello De Propris condannato a 25 anni, dell’uccisione del personal trainer 24enne avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 nel quartiere Appio Latino a Roma. Imputata, ma per i soli fatti di droga, la fidanzata della vittima Anastasiya Kylemnyk condannata in primo grado a 3 anni. Questa mattina era prevista la relazione del procuratore generale e delle parti civili. L’assenza dei due imputati ha fatto slittare l’udienza al 23 febbraio.(Rer)