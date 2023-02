Roma: ricercato in Romania per violenza sessuale, arrestato 35enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Pomezia hanno arrestato un 35enne di origini romene, in flagranza di reato poiché gravemente indiziato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità e successivamente in esecuzione di mandato d’arresto europeo per i reati di violenza sessuale e lesioni personali, commessi nel suo Paese. In particolare, nel corso di un normale servizio perlustrativo per la prevenzione dei reati, una pattuglia di carabinieri della stazione di Roma Divino Amore, effettuando controlli alla circolazione stradale, ha fermato un veicolo con a bordo due soggetti stranieri, uno dei quali, privo di documenti, ha declinato generalità false, motivo per cui è stato arrestato in flagranza. Successivamente, all’esito di ulteriori accertamenti, con la reale identità, i militari hanno scoperto che l’uomo era anche destinatario di un mandato di arresto europeo per i reati di violenza sessuale e lesioni personali, commessi in Romania con la complicità di una donna e per cui era già stato condannato. A quel punto l’uomo è stato arrestato nuovamente, accompagnato prima dinanzi alla Corte di Appello di Roma e successivamente presso il carcere di Regina Coeli in attesa dell’estradizione. (Rer)