Veneto: Cgil, nel 2022 cresce insicurezza sul lavoro e infortuni per donne e giovani

- Negli scorsi giorni l'Inail ha pubblicato un report nel quale la Regione Veneto segnala un 2022 drammatico per quel che riguarda l'insicurezza sul lavoro. In una nota diffusa dalla Cgil regionale, si legge che il Veneto è la seconda per denunce per incidenti mortali (133 in tutto con un +7,62 per centro rispetto all'anno precedente) così come le denunce di malattia professionale che hanno raggiunto quota 3.917, + 14,67 per centro rispetto al 2021. La regione inoltre, detiene il secondo posto nelle denunce di infortunio (83.885, +20,82 per cento): a crescere sono soprattutto quelle di cui sono vittime le donne sono al +42,44 per cento (32.966 casi) e i giovani fra i 15 e i 19 anni, +39,3 per cento (3875 casi). "La situazione peggiora di anno in anno. E i numeri degli infortuni a danno di donne e giovani confermano, ancora una volta, che il primo problema da affrontare è quello della precarietà del lavoro, che colpisce soprattutto queste due categorie" ha commentato Silvana Fanelli, della segreteria confederale Cgil Veneto."È necessaria innanzitutto l'applicazione rigorosa del Piano strategico rinnovato dalle parti sociali con la regione. Anche come sindacati dobbiamo cambiare passo – ha proseguito - a partire dalla contrattazione aziendale e territoriale, che deve mettere al primo posto la salute e la sicurezza dei lavoratori". "La salute e la sicurezza sono diritti fondamentali di chi lavora, garantirli è un dovere inderogabile di chi fa impresa. C'è, infine – ha poi concluso - una battaglia culturale da portare avanti, con una vera e propria pedagogia della sicurezza, a cominciare dalle scuole per arrivare alla formazione degli adulti, imprenditori compresi, considerato che spesso sono essi stessi vittime di infortuni, anche mortali". (Rev)